Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın şehrine saldırısının kalleşçe bir saldırı olduğunu belirterek, "Ermeniler yine kaşınıyor" dedi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın şehrine saldırısının kalleşçe bir saldırı olduğunu belirterek, "Ermeniler yine kaşınıyor" dedi.

Serdar Ünsal, "Azerbaycan ordusunun Karabağ’da 44 gün süren savaşta işgal edilen toprakları kurtarmasını hazmedemeyen Ermeni ordusu aradan geçen bir yıl içinde ders almayarak yeniden kaşınmaya, Azerbaycan sınırına saldırmaya başlamıştır. Bu saldırıda şunu ortaya koyuyor ki Ermeni ordusu barışı zedeliyor gerginliği kaşıyor ve kaşınıyor. Kahraman Azerbaycan ordusu her seferinde Ermenilere gereken dersi vermesine rağmen Ermeniler diaspora ve birilerinin oyununa gelerek barışı zedeliyor.Paşiyan her fırsatta barıştan bahsediyor ordusu ,ise ateşkesi bozuyor. Azerbaycan topraklarına mayın döşüyor. Bu saldırıda gösteriyor ki ,Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. ”şeklinde konuştu.

Saldırgan Ermenistan’a gereken cevabın verildiğini söyleyen Serdar Ünsal,”Güçlü Azerbaycan ordusu işgal edilen toprakları geri aldığı gibi, sınırlarına yapılan bu alçakça saldırıya da misliyle cevap vermiştir. Ermenistan ordusu sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş çerçeveli provokasyonda bulunmuş, Ermeni birliklerce Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşenmişti. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar başlamıştır. Bu saldırılarda Azerbaycan ordusunun şehitleri vardır. Şehitlerin ruhları şad olsun. ”dedi.