Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, 10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, 10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ünsal, mesajında, “Türk Devrimini gerçekleştiren ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, düşünceleri, yüksek öngörüleri, eylemleri ve devrimleri ile insanlığa mal olmuş ve tarihe damgasını vurmuş Atatürk’ümüzü aramızdan ayrılışının 84. yılında sevgi, saygı ve gönül borcu duyarak, rahmetle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, hem ulusunun hem de tüm uygar insanlığın eksilmeyen değerbilirlik, saygı ve sevgi duygularını elde etmeyi başarabilmiştir. Bugün, Büyük Atatürk’ün yolundan giden bizlere düşen görev de yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır. Bunun için, 10 Kasım’ları aydınlık geleceğimize yönelik atılımlarımızın esin kaynağı haline getirmeliyiz. Atatürk’e saygının gereğinin bu olduğuna, O’nun manevi huzuruna ancak bu şekilde başımız dik olarak çıkabileceğimize inanıyoruz. Atatürk ve arkadaşları, 1920’li yılların ağır şartları altında, bağımsızlık bir devleti kurma amaçlarını başarıyla gerçekleştirmişlerdir. Bu dönem, aynı zamanda, Atatürk’ün Türkiye için belirlediği muasır medeniyet hedefine ulaşma yolunda yapılacak atılımların da çıkış noktasını oluşturmaktadır. Toplum olarak ümitsizliğe düşmeden, Ulu Önderimiz Atatürk’ün bize miras bıraktığı ilke ve hedefleri noksansız olarak uyguladığımız takdirde, bu bunalımdan çıkabiliriz. Büyük Atatürk’ün ifadesiyle: ’ Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır’ demiştir. Atatürk’ü anma günü vesilesiyle ilkelerine ve bizlere bıraktığı kutsal emanet Türkiye Cumhuriyeti’ ne olan bağlılığımızı bir kez daha dile getirirken Cumhuriyetimizin kuruluşunun 10. yıldönümü nutkunda ifade ettiği ’Ne Mutlu Türküm Diyene’ sözlerinin altını bir kez daha çiziyorum" dedi.