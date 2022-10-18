Kayseri’de bu yıl 5’incisi düzenlenen Kitap Fuarı’nda ünlü yazar Serdar Tuncer okurlarıyla bir araya geldi.
Kayseri’de bu yıl 5’incisi düzenlenen Kitap Fuarı’nda ünlü yazar Serdar Tuncer okurlarıyla bir araya geldi.
Kitap Fuarı’nda bulunan konferans salonunda okurlarıyla buluşan ünlü yazar Serdar Tuncer, 1 saat süren söyleşi yaptı. Hayranlarının sorularını cevaplayan Tuncer, söyleşide ‘tasavvuf’ konusunda hayranlarına bilgiler verdi.
Serdar Tuncer ayrıca okurlarının kitaplarını imzaladı.
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