Beşiktaş’ta teknik direktör değişimlerinin ardından geçtiğimiz sezondan bu yana 3. kez takımın emanet edildiği Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe’ye karşı 2. maçında ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında evinde Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 2023-2024 sezonunda teknik direktörler Rıza Çalımbay ile Fernando Santos ve bu sezon da Giovanni van Bronckhorst’la yol ayrımına gitmesiyle 3. kez vekaleten teknik direktörlük görevine getirilen Topraktepe, sarı-lacivertlilere karşı 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.

48 yaşındaki antrenör, geçtiğimiz sezonun 34. haftasındaki Fenerbahçe maçında da teknik sorumluydu ve bu mücadeleyi ev sahibi sarı-lacivertliler, 2-1 kazanmıştı.