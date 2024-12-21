Türkiye’nin eğlence sektöründe öncü isimlerinden Jolly Joker, her yıl düzenlediği 4 bine yakın konserle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Bu yılbaşı gecesi de benzersiz bir program hazırlayan Jolly Joker, sadece müzik değil, teknoloji ve görsel şovlarla harmanlanmış bir eğlence deneyimi sunarak yine farkını ortaya koyuyor. Yılbaşı hazırlıkları tüm şubelerde sürerken markanın yeni mekanı Atakent Jolly Joker, İstanbul Halkalı’da bulunan Tema World AVM’de kapılarını Serdar Ortaç konseriyle açtı.

Serdar Ortaç, dünden bugüne hit olmuş şarkılarıyla sahnede büyük bir ilgi topladı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen Ortaç, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen sahneye çıkmanın onun için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirtti.

“Ev hapsindeyken, evde kelepçeyle gezerken stres yapa yapa sol kolumdaki hissiyatı kaybettim. Bu hastalık strese gelmeyen bir hastalık. Sol ayağımı da kaybettim ve yürümekte zorlandım ama yine de ‘Sahneye çıkarım, konserimi yaparım’ dedim ve yaptım. Şimdi daha iyiyim, buraya iyi olmaya geldim” diyerek, müzikseverlere sahneden seslendi.

2 bin kişilik kapasiteye sahip Atakent Jolly Joker, üstün ses teknolojisiyle dinleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi sunmayı hedefliyor. Bölgenin en büyük konser mekanlarından biri olan bu yatırım, İstanbul Halkalı bölgesinde büyük bir eksikliği dolduruyor. Aralık ayında Hakan Altun (21 Aralık), Aşkın Nur Yengi (27 Aralık) ve Emir Can İğrek (28 Aralık) gibi sevilen isimlerin konserlerine ev sahipliği yapacak olan Atakent Jolly Joker, adından sıkça söz ettireceğe benziyor.