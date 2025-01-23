Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından Başiskele ilçesi Serdar Mahallesi’ndeki içme suyu altyapı çalışmaları sona yaklaşırken, bozulan yollar asfaltlanmaya başlandı.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İSU’nun alt yapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığı Serdar Mahallesi’nde Gazneli Mahmut Caddesi’nin asfalt tamir çalışmalarını tamamlarken; Dut, Deniz ve Derebey sokakların parke yollarını yeniledi. Geçen haftalarda da ekipler, Sınırdere Caddesi’nin 260 metrelik kısmını kilitli parke taşlarıyla yenilemiş, Yeşilyurt Mahallesi’nden Serdar Mahallesi’ne bağlantı sağlayan Açıkgöz Sokak’ı boydan boya asfaltlanmıştı.

İSU’nun alt yapı çalışmaları dolayısıyla bozulan yollar, yapılan plan ve programlar çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla tek tek tamir edilerek yeniden güvenli ve konforlu hale getirilecek.

İSU Serdar’da sona yaklaştı

Serdar Mahallesi’nde inşa edilen 7.348 metrelik içme suyu hattının 7.128 metresi tamamlandı. Kalan 220 metrelik kısımda ise çalışmalar hızla devam ediyor. 100 ila 300 mm çaplarında boruların kullanıldığı projede şu ana kadar 345 abone bağlantısı tamamlanırken, 55 abone bağlantısının ve bir adet basınç kırıcı vana (BKV) odasının yapımı sürüyor. Mahalle sakinleri, proje tamamlandığında modern ve güvenilir bir alt yapıya kavuşacak.