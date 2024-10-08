14.Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan doğa bilimci Serdar Kılıç, doğaya sahip çıkma konusundaki görüşlerini aktardıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarı düzenlenen çeşitli söyleşilerle devam ediyor. Akçakoca Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide doğa bilimci Serdar Kılıç, tabiat ile ilgili çalan tehlike çanlarına dikkat çekti. Kılıç, Tabiat ve İnsan İlişkisi konulu söyleşisinde, “Tabiatı koruyamazsanız geleceği de koruyamazsınız” dedi.

GENÇLERİN DOĞA İLE İLİŞKİSİ KOPTU

Kılıç ilgiyle izlenen söyleşisinde gençlerin doğa ile ilişkisine de önemli vurgular yaptı. Gençlerin doğa ile bağlarının koptuğunu kaydeden Kılıç, bunu mimari yapılarda dahi görmenin mümkün olduğunu kaydetti.

TABİATLA ÇOCUĞUN İLİŞKİSİ DOĞRU SAĞLANMALI

Kılıç, “Kentler büyüdükçe sorunları artıyor. Altyapıdan tutun da ahlaki çöküntüye kadar pek çok sıkıntı var. Gençler hızlı yaşamak istiyor ama biraz daha yavaş yaşamak gerek. Kırsal bunu sağlıyor. Tabiatı taklit etmek insanı hem mutlu ediyor hem de işine yarayacak dersler çıkarıyor. Çocuklar çok meraklıdır. Gözlem gücü yüksektir. Alın çocuğunuzu mantar avcılığı yapın. Hayvan izlerini takip edin. Tabiatla çocuğun doğru ilişkisini sağlayın” dedi.

HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM OLMALI

“Tabiatı koruyamazsanız geleceği de koruyamazsınız” ifadelerini kullanan Kılıç, “Çevreyi korumak için eğitim şart ama bu sadece teorik eğitim olmamalı. Uygulamalı olarak da verilmeli. İnsanları halden anlayacak hale getirmek lazım” diye konuştu.

YAZAR ŞERMİN YAŞAR OKURLARIYLA BULUŞTU

Aynı salonda sevilen yazar Şermin Yaşar da okurlarıyla buluştu. Yazmak üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Şermin Yaşar “Daha fazla kelime öğreniyor ve biliyor olmalısınız. Daha çok kitap okunursa kelime hazinesi gelişir denir. Ama bu kendi başına yeterli değil. Daha fazla insanla bir araya gelerek, dinleyerek ve konuşarak kelime öğrenmek mümkün” şeklinde konuştu.