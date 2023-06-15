Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde yaptığı açıklamada; bayram tatilinin dokuz güne çıkmasıyla birlikte Kuşadası’nın çifte bayrama hazırlandığını söyledi.

Yerli ve yabancı tatilcilerin gözde tatil yeri olan Kuşadası’nda bayram tatiliyle birlikte, özellikle iç pazarda yoğun bir hareketlilik beklendiğini belirten Serdar Akdoğan, "Seçim süreci ve iklim şartlarındaki değişikliklerin yansımaları nedeniyle çok yoğun geçmeyen Nisan ve Mayıs aylarından sonra turizm sezonu Haziran ayı itibariyle hareketlendi. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının erken açıklanmasıyla da özellikle iç pazarda rezervasyonlarda ciddi bir artış yaşanıyor. Bayramda doluluk oranımızın yüzde 100 olacağını düşünüyorum. Bulunduğu lokasyon ve sunduğu tatil çeşitliliğiyle her zaman tercih noktası olan ilçemiz, bu yıl kruvaziyer turizminde de rekora koşuyor. Pandemiden sonra 2022 sezonunu iyi geçirdik, şu an ki verilerle 2023’ün çok daha iyi geçeceğini umuyoruz" dedi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan açıklamasının devamında turizmin olmazsa olmazı eğlence sektörüne vurgu yaptı. Özellikle sahil bölgelerinde müzik yayını yasaklarıyla ilgili saat düzenlemesi yapılmasının, hem eğlence sektörü hem de tüm esnaf için olumlu olacağını belirten Akdoğan, ”Bayramda ve tüm sezonda misafirlerimizi Kuşadası’nda en iyi şekilde ağırlamaya hazırız” dedi.