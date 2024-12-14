Beşiktaş JK Başkan Adayı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde gazetecilerle bir araya gelerek Beşiktaş’ın yaşadığı sorunlara ve çözümlere dair fikirlerini basın mensuplarıyla paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Basın mensuplarıyla bir araya gelen Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, Beşiktaş’ın son bir aydır kaos ortamına sürüklendiğini ve önceki yönetimin yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini belirtti.

Adalı, Beşiktaş’ın 100 milyon Euro tutarında mali açığının olduğuna da dikkat çekti. Beşiktaş’ı özüne döndürmek için çalışacaklarını belirten Adalı, ‘’Kulübümüz planlarıyla gerçekçi, sağlam ve ne yaptığını bilen bir “zeka” dönemine girecek. Ekonomik olarak da süreklilik arz eden bir programı hayata geçirerek, sezonluk ve anlık kararlardan uzak duracağız’’ dedi.

Beşiktaş JK Başkan Adayı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde gazetecilerle bir araya gelerek Beşiktaş’ın yaşadığı sorunlara ve çözümlere dair fikirlerini basın mensuplarıyla paylaştı. Adalı, son bir aydır Beşiktaş’ın yakışıksız konularla muhatap olduğuna dikkat çekti ve şunlara değindi: ‘’Geldiğimiz bu noktada üzülerek ifade etmeliyim ki, özellikle son 1 ay içinde yaşadıklarımız maalesef Beşiktaş’ın itibarına leke düşürmüştür. Entrika, gerilim, bolca yalan ve Beşiktaş ismiyle hiçbir zaman yan yana gelmemesi gereken komisyon, sahte evrak ve saymakla bitmeyecek yakışıksız konular camiamızı kaos ortamına sürükledi. Maddi kayıplar, bir noktada sineye çekilebilir. Ancak, Beşiktaş’ımızın itibarına hiçbir şekil ve şartta leke getirilemez. 1 yıl önce göreve gelen yönetim kurulu ve profesyoneller, kendileri hakkında ortaya atılan her bir iddiaya yanıt vermek, Beşiktaş’ta herhangi bir yanlış ya da usulsüzlük yapılmadığını camiamıza kanıtlamak mecburiyetindedirler. Hatası olanlar varsa üstüne düşen sorumluluğu alarak kulübümüzün zararını tazmin etmek zorundadırlar.’