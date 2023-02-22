Bursaspor’un 2009-2010 yılındaki şampiyonluk kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım, yeşil-beyazlı kulübü ziyaret etti.

Bursaspor’un 2009-2010 yılındaki şampiyonluk kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım, yeşil-beyazlı kulübü ziyaret etti.

Bursaspor’un şampiyon kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım, yeşil-beyazlı kulübü ziyaret etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin ve futbolcularla bir araya gelen Sercan Yıldırım, takıma kalan maçlarında başarılar diledi. Sercan Yıldırım, futbol akademisinde yer alan minik kramponları da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne getirdi. Geleceğin futbolcuları, hayallerini kurduğu Bursaspor tesislerinde futbolcularla bol bol muhabbet ederek, fotoğraf çektirdi.