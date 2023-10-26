Kayserili Muaythai sporcusu SercanKoç, Suudi Arabistan’nın başkenti Riyad’da yapılacak olan 2023 World Combat Games de yarışacak ve üç kişiden oluşan milli takım kadrosunda bu ülkeye gitti.

Toplam 16 dövüş branşında Avrupa, Asya ve Dünya şampiyonlarının yarışacağı bu önemli organizasyona Sercan Koç, Muaythai dalında Kayseri’yi ve ülkemizi temsil edecek. Türkiye Muaythai Federasyonu Milli takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, organizasyonun 4 yılda bir düzenlenmesi nedeniyle büyük önem taşıdığını söyledi. Cingöz; "Kota hakkı elde ederek Dünya Dövüş Oyunlarına giden 2023 dünya şampiyonu Sercan Koç, azimli ve planlı çalışmaları ile başarı grafiğini devamlı yükselten bir sporcum. Riyad için de çalışmamızı aralıksız sürdürdük. Çok çalıştık. Şehrimiz ve ülkemizin yetiştirdiği bir değer olan sporcumuz Sercan’a ve Türk Milli Muaythai kafilesine başarılar diliyorum" dedi.