DÜZCE(İHA) –Anadolu Yıldızlar Ligi güreş küçük minikler grup müsabakalarında şampiyon serbestte Samsun, grekoromende Trabzon birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı Osman Bayraktar sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Küçük Minikler Grup Müsabakaları Düzce Bahçeşehir Spor Salonunda yapıldı.

Müsabaka haritasına göre Karadeniz 1 ve Karadeniz 2 bölgesinden illerinden beraber 20 takım mücadele etti. Amasya, Çorum, Bartın, Karabük, Kastamonu, Bolu, Samsun, Sinop, Zonguldak, Düzce, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan illerinin 2010 – 2011 – 2012 yaş kategorilerinden oluşan erkek takımları mücadele ederek toplamda 340 sporcu katılım sağladı.

Serbest stil grup müsabakaları sonunda Samsun birinci, Amasya ikinci, Çorum üçüncü, Erzurum dördüncü, Bolu beşinci ve Ordu altıncı olurken grekoromen grup müsabakaları sonunda Trabzon birinci, Çorum ikinci, Samsun üçüncü, Rize dördüncü, Sinop beşinci ve Ordu altıncı oldu.

Dereceye giren iller Yozgat’ta 21-24 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye finali müsabakalarına katılma hak kazandılar.