Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından serbest veteriner hekimlere ‘Vetbis, E-reçete, Petvet ve Yurtdışı Yolcu Beraberi İşlemleri’ ile ilgili eğitim toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantı Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt ve Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva’nın açılış konuşmalarıyla başladı. Yapılan konuşmalarda Tarım ve Orman Bakanlığının klinisyen veteriner hekimler ile sürekli temas halinde olduğu, bu toplantılar vasıtasıyla yapılan görüş alışverişleri ve çalışmalar sonucu oluşturulan yeni programlar sayesinde her geçen gün ilerleme kaydedildiği vurgulandı.

Yapılan konuşmaların ardından şube müdürlüğünde görevli konu uzmanı veteriner hekimler tarafından hayvanlardan alınan kan serumlarının protokol numarası ile sisteme işlenmesi konusu başta olmak üzere, Vetbis sisteminin kullanımı, yurtdışı yolcu beraberi işlemleri gerçekleştirilirken izlenecek yollar ve dikkat edilmesi gereken hususlar, klinik denetimleri, tutulması gereken defterler ve İTS-ATS sistemi konularında bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi. Sunumların ardından katılımcılar ile soru cevap bölümüne geçilerek toplantı tamamlandı.