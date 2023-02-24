Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, fındık fiyatının 59-60 lira istikrarını koruduğunu belirterek, bundan sonraki fiyatın yükselip düşmesinde karanfil sayımının etkili olacağını söyledi.

Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, fındık fiyatının 59-60 lira istikrarını koruduğunu belirterek, bundan sonraki fiyatın yükselip düşmesinde karanfil sayımının etkili olacağını söyledi.

Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, TMO’nun depolarındaki fındığı satacağını açıklamasının ardından serbest piyasada 65 lirayı gören fındık fiyatının bir anda düştüğünü hatırlatarak, “Serbest piyasada 57 liraya kadar gerileyen fındık fiyatı biraz kendini toparlayarak, 59-60 liraya kadar yükseldi. Son bir haftadır da bu fiyat istikrarını koruyor. Bu aralar pazara çok fazla fındık inmese de yine de üreticinin elinde bir miktar fındık bulunuyor. Bundan sonra fındık fiyatının yükselip yükselmeyeceğini fındık bahçelerindeki karanfiller belirlemede etkili olacaktır. Zaten mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava şartları nedeniyle karanfiller erken açmaya başlamıştı. Bu günlerde de fındığın rekolte tahmini belirleyen karanfiller iyice kendini göstermeye başladı. Bu karanfillere göre ihracatçılar rekolte tahmininde bulunarak önümüzdeki yılki ihtiyacına göre serbest piyasada fiyatların durumunun belirlemektedir. Dolayısıyla bundan sonraki fiyatları belirleyecek olan karanfil sayımı olacaktır” dedi.