Serbest Güreş Milli Takımı, Niğde’nin Çamardı ilçesinde yer alan Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’nde çalışmalarına devam ediyor. Kampta, ilk etapta 1-5 Şubat’ta Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te düzenlenecek ranking turnuvasına hazırlandıklarını dile getiren Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Metin Topaktaş, 15-23 Nisan’da da yine Zagreb’te Büyükler Avrupa Şampiyonası’nın düzenleneceğini anlattı. Topaktaş, ranking turnuvasının aynı zamanda Avrupa şampiyonasının provası olacağını aktararak, "Hazırlıklarımız şu anda iyi gidiyor. Eksiklerimiz var. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül şu anda kampta değil ama çok iyi hazırlanıyor. Ufak bir sakatlığı vardı, şu anda iyi. Herhangi bir şey yok, çok çok iyi durumda. Yaşar Doğu da inşallah ilk mindere çıkacak, onu heyecanla bekliyoruz. Burada şu anda Soner Demirtaş, Süleyman Atlı gibi Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyalı güreşçilerimiz var. Onların yanında küçükler ve yıldız milli takımının sporcuları var. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Geçen yıl Avrupa ve dünya şampiyonlarını 12 madalyayla kapattık. Bu sene de inşallah onu geçmeye çalışıyoruz. Niğde Demirkazık kampı uğurlu geliyor" ifadelerini kullandı.

Süleyman Atlı: "Hazırlıklarımız güzel gidiyor"

Milli güreşçi Süleyman Atlı, Türkiye şampiyonasına ve ranking turnuvalarına hazırlandıklarını hatırlatarak, "Daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonası gibi önemli turnuvalarımız var. Hazırlıklarımız güzel gidiyor. Takım arkadaşlarımla motive bir şekilde sezona girdik. Önemli olan dünya şampiyonası çünkü bu dünya şampiyonası, diğerlerinden biraz daha farklı. Dünya şampiyonasında ilk altıya giren sporcu olimpiyat vizesi almış olacak. Bundan dolayı bu yılki dünya şampiyonası bizim için çok önem arz ediyor. Öncelikli ve en büyük hedefim, bu yıl dünya şampiyonu olup olimpiyatlara katılmak" diye konuştu.

Soner Demirtaş: "Bu sporu yaptığınız sürece her zaman çıtayı yüksek tutmak zorundasınız"

Milli sporcu Soner Demirtaş ise takım arkadaşlarının moral ve motivasyonunun çok güzel olduğuna vurgu yaparak, "Kişisel olarak hedefim tabii ki diğer sporcular gibi şampiyon olmak. 2 şampiyonluğum var ama 3., 4., 5.’yi istiyorum. 5 tane olsa sporcu, 6.’yı istiyor, 10 tane olsa 15.’yi istiyor. Çünkü emek veriyorsunuz. Bu sporu yaptığınız sürece her zaman çıtayı yüksek tutmak zorundasınız. Çünkü ağır bir spor. Güzel madalyalar alıp kariyerimi yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum, yaş 32 oldu. Güreş çok zorlaşıyor ama biz de kolay değiliz. Biz Türk’üz. Her zaman savaşmayı, mücadele etmeyi biliriz. Katıldığımız Avrupa şampiyonası olsun, dünya şampiyonası olsun, olimpiyat olsun en üstte olmak istiyoruz ve bunun için de elimizden gelenin her şeyin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.