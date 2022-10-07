Antalya’nın Kaş İlçesinde 2-7 Ekim’de düzenlenen 6. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, kapanış töreniyle sona erdi. 4 kıta ve 39 ülkeden 124 sporcunun katıldığı organizasyonda, 13 dünya ve 12 Türkiye rekoru kırıldı.

Antalya’nın Kaş İlçesinde 2-7 Ekim’de düzenlenen 6. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, kapanış töreniyle sona erdi. 4 kıta ve 39 ülkeden 124 sporcunun katıldığı organizasyonda, 13 dünya ve 12 Türkiye rekoru kırıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kapanış törenine CMAS Başkanı Anna Arzhanova, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş katıldı.

Şampiyonada son gün yarışları, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı. Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) disiplininde yapılacak dördüncü gün yarışları, denizdeki akıntı nedeniyle iptal edildi.

Kapanış programında konuşan TSSF Başkanı Aydın, “Federasyon olarak, serbest dalışın en prestijli yarışması olan serbest dalış outdoor dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmanın heyecanını hep birlikte yaşadık. Sporcular farklı disiplinlerde gösterdikleri mücadeleleri, cesaretleri ve başarılarıyla dünya şampiyonasına katılan tüm ülke sporcularını, teknik heyetlerini kutluyor ve teşekkür ediyorum. Ayrıca CMAS Başkanı Arzhanova ve yönetim kurulu üyelerine dünya şampiyonası organizasyonunda bizi bir kez daha tercih ettikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş da “CMAS ve TSSF’nin organize ettiği şampiyonayı tamamladık. CMAS başkanının Türkiye’yi ve Kaş’ı tercih etmesi bizi çok memnun etti. Bu büyük organizasyonlara, Türkiye Antalya’dan Kaş’ın ev sahipliği yapması bizi çok mutlu etti. Bu tür organizasyonların artarak devam etmesini, Kaş’ın tanınırlığının, güzelliklerinin tüm dünyada ve Türkiye’de bilinmesinden, daha çok misafirin Kaş’a gelebilmesi ve onları ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.” diye konuştu. Programda, protokol üyelerine plaket takdim edildi.