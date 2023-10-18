Türkiye'de faaliyet gösteren 19 serbest bölgenin işletmecilerinin oluşturduğu platform başkanları önceki dönem Türkiye Serbest Bölge Platform Başkanlarından iş insanı,ihracatçı Ekrem Sağlam'ın ev sahipliğinde Mersin'de biraraya geldiler.Türkiye genelinde 3100 firma,91000 çalışan ve 32 Milyar Dolar ticaret hacmi ile ekonomide önemli bir yer tutan 19 serbest bölge platform başkanının katıldığı toplantıda dünyadaki ekonomik ve siyasi krizler ışığında mevcut pazarlar gözden geçirildi.Karbon ayağı,yeşil mutabakata serbest bölgelerin uyumu ve dönüşümü,ağır maliyetler altında,yurtdışına taşınmak isteyen şirketler,Tobb serbest bölgeler sektör meclisinin çalışmaları,yeni kurulacak serbest bölgeler,yabancı yatırımcılara alım-satım ruhsatı verilmesi,2024 yılı hizmet tarifelerinde indirim talepler konuları ele alındı.Toplantı sonunda Ekrem Sağlam'a yapmış olduğu ev sahipliğinden dolayı plaket verildi.