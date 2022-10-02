Genç iş insanı Görkem Özdemir, yeni dönemde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın meclisinde yer alacak.

Genç iş insanı Görkem Özdemir, yeni dönemde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın meclisinde yer alacak.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni dönemi için mecliste görev yapacak meslek komite üye seçimleri yapıldı. Reklam Ajansı Serbay Interactive’in Ajans Başkanı Görkem Özdemir’in de içinde bulunduğu 5. Meslek Komitesi grubu seçimleri kazanarak, meclise girmeye hak kazandı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 5. sektörde Özkan Çakır, Murat Taştepe ve Görkem Özdemir’in listesi rakip gruba karşı geçerli sayılan 131 oyun 94’ünü aldı. Seçimi kazanan Görkem Özdemir, "Bir hayalimiz vardı, bu gerçekleşti. Bu hayal bizim en büyük ticari motivasyonumuz ‘Hep daha iyisi’ oldu. İnançla, azimle, seçime girdiğimiz rakip dostlarımız da dahil kimseyi ötekileştirmeden, projelerimizi ortaya koyarak çalıştık. Şimdi de hedefimiz, tüm dostlarımızla el ele vererek ilimizin ticari hacmini artırmak ve ulusumuz adına, tüm dünyada katma değer oluşturmak, hep birlikte Düzce için başarmak" dedi.