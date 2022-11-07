Serbay Interactive Reklam Ajansı Başkanı Görkem Özdemir ”Pazarlama Türkiye’nin seçtiği ‘Yılın En İyi E-Ticaret Servis Sağlayıcısı’ ödülüne layık görülen IdeaSoft ‘un mutluluğuna ortak olduk. Başta Seyhun Özkara’yı ve beraberinde tüm IdeaSoft ailesini tebrik ederiz” dedi.

Düzce’nin önde gelen reklam ajanslarından Serbay Interactive E-Ticaret zirvesinde yerini aldı. E-Ticaret sektöründe IdeaSoft’un bölge bayisi olan Serbay Interactive bu görkemli zirvede bulundu. E-Ticaret zirvesinde firmanın yeni ürün projelerinin detayları hakkında bilgi verildi.

E-ticaret zirvesi teknoloji girişimleri, dijitalleşen B2B ve B2C şirketleri, medya ve iş dünyasından önemli isimleri ağırlandı.

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