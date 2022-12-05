Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in eşi Seran Özölçer, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle davet düzenledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in eşi Seran Özölçer, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle davet düzenledi.

Konukevinde düzenlenen davete, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın eşi Fatma Tutulmaz, Kdz. Ereğli Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur’un eşi Neslihan Uğur, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan’ın eşi Ceyda Alan ve diğer il protokol üyelerinin eşleri katıldı. Etkinlikte, Dünya’da tarihten bugüne kadın haklarının genişletilmesine ilişkin verilen mücadeleler ve bugün gelinen noktada kadının iş ve sosyal yaşamdaki konumu üzerine konuşuldu. Ayrıca, Türkiye’de motivasyon kaynağı olabilecek kadınların yaşam öykülerinden bahsedilirken, Türkiye’nin kadın haklarına yönelik mücadelelerde öncü olduğuna ve hakların genişletilmesine yönelik pek çok dünya ülkesine emsal olabilecek kararlar almayı başardığına dikkat çekildi.

Yaklaşık 3 saat süren etkinlik, davetlilerin Konukevi önünde toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. Davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın eşi Fatma Tutulmaz, böylesi anlamlı bir günde verilen davetin de ayrı bir değer taşıdığını söyleyerek, Rektör Özölçer’in eşi Seran Özölçer’e teşekkürlerini iletti.