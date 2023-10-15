Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Konyaaltı Caz Günleri’nin son haftasında caz müziğin sevilen isimlerinden Seran Bilgi konser verdi. Seran Bilgi izleyenleri coşturdu.

Konyaaltı Belediyesi’nin gözbebeği HayatPark’ta bu yıl 2’ncisi düzenlenen Konyaaltı Caz Günleri’nin son haftasında caz müziğin sevilen isimlerinden Seran Bilgi konser verdi. Gürültüden uzak doğal bir kaçış noktası olan HayatPark’ta gerçekleştirilen etkinlikte 7’den 70’e sanatseverler kendini caz müziğinin akışına bıraktı. Seran Bilgi ile müzikseverler keyifli dakikalar geçirdi.

Çiçek takdim edildi

Konserde Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Canan Yılmaz, Seran Bilgi’ye çiçek takdim etti. Kısa bir konuşma yapan sanatçı Seran Bilgi, “Sizinle birlikte bu güzel sonbahar akşamını paylaştığım için çok mutluyum. Antalya benim senfonik müzik yolculuğumun da başladığı noktadır. Benim için yeri çok ayrıdır Antalya dinleyicisinin. Umarım bu akşam sizlerde bizler kadar keyifli ve güzel bir gece geçirirsiniz’’ dedi.

"Konyaaltı’na çok yakıştı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu yıl ikincisini düzenledikleri Konyaaltı Caz Günleri’ne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Esen, “Konyaaltı Caz Günleri’nde bu yıl Ayşegül ve Nezih Yeşilnil Quintet, Elif Çağlar Band, Ece Göksu ve İmer Demirer ile son olarak Seran Bilgi ve muhteşem orkestralarını ağırladık. Bu konserler Konyaaltı’mıza ve HayatPark’a çok yakıştı. İlginiz için teşekkür ediyorum” dedi.