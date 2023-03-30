İstanbul’da düzenlenen Ulusal jürili “Hanterra Seramik Yarışması”na katılan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Seramik ve Cam Bölümü’nden öğretim elemanı ve öğrenciler başarı elde etti.

“Hanterra Seramik Yarışması 2023”ün ödül töreni ve sergi açılışı İstanbul Jeanne D’Arc Sergi ve Konferans Salonu’nda düzenlendi. Yarışmanın ödül töreninde, NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Arş. Gör. Ferit Cihat Sertkaya “Anatolian Pots” adlı kapaklı kap ile başarı ödülü alarak birinci olurken, Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu “Bir Zamanlar Taştım” ve 2. sınıf öğrencisi Banu Aktekin “Doğadan” adlı kapaklı kap eserleriyle “Sergileme Ödülüne” layık görüldü. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin yarışmaya katılarak üniversiteyi ve şehri başarılı bir şekilde temsil eden, ortaya koydukları eserleriyle ödüle layık görülen eser sahiplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yarışma sergisi, 2 Nisan 2023 tarihine kadar İstanbul Jeanne D’Arc Sergi ve Konferans Salonu’nda tüm sanatseverlere açık olacak.