Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk kurslarında seramik ve resim eğitimine katılan öğrenciler, hayal dünyalarını seramiğe ve resme yansıtıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuk kursları, farklı merkezlerde çocukların katılımı ile devam ediyor. Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen yaz kursları da yoğun katılım ile sürüyor. Düzenlenen seramik kursu haftanın 4 günü 8-14 yaş arası 16 grupta toplam 100 çocuğun katılımıyla gerçekleşiyor. Çocuklar, uzman eğitmenler gözetiminde elle seramik şekillendirme yöntemlerini öğreniyor. Seramikten hayvan ve insan figürleri, çanak ve çömlekler, vazolar, kalemlikler, duvar süsleri ve yenililçi çalışmalar yapan öğrenciler, sanat ile tanışırken yenilikçi ve farklı düşünme gibi yönlerini de geliştirmiş oluyor. Seramik kursuna giden çocuklar, seramiği çok sevdiklerini belirterek, “Burada ortam güzel. Hem seramik yapıyoruz hem de eğleniyoruz. Burası el becerimi artırıyor. Yaz tatilimizi burada değerlendiriyoruz. Zamanımız güzel geçiyor, bizim için güzel aktiviteler oluyor” dedi.

Resim tekniklerini öğreniyorlar

Resim kursu ise haftanın 5 günü 7-15 yaş arası 10 grup halinde toplam 70 çocuğun katılımıyla gerçekleşiyor. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde sulu boya, pastel boya, kalem boya gibi temel resim tekniklerini öğreniyor. Resim kursuna katılan çocuklar, “Burayı seviyorum. Resim yapmayı, burayı ve buradaki arkadaşlarımı çok seviyorum” dedi.

Kurslara katılan öğrenciler aldıkları eğitimden memnuniyetlerini belirtirken, veliler de çocuklarının güvenli bir ortamda, verimli bir şekilde vakit geçirmesinden dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyor.