Kartepe’de ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği seramik kursunda, uzman eğitmenler eşliğinde üretilen eserler göz dolduruyor.

Kartepe Belediyesi’ne bağlı KARMEK tarafından açılan seramik kursunda kadınların yeteneklerini keşfetmeleri için güzel bir fırsat sunuyor. Kadınlar uzman eğitmenlerden aldıkları eğitimler sayesinde hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de kendi özgün eserlerini üretme imkanı buluyorlar.

Seramik kursu hakkında bilgi veren eğitmen Songül Adıyaman, "Seramik kursumuzda şuanda 22 öğrencimiz eğitim almaktadır. Genellikle ev hanımları tarafından kursumuz tercih edilmektedir. Kadınlarımızın sanata olan ilgisi ve sevgiyle işledikleri eserlere yetenekleri de dahil olunca ortaya birbirinden güzel sanatsal eserler çıkıyor. Üretilen ürünlerin bir kısmı ev dekorasyonu ve hediyelik olarak kullanılırken, bir kısmı da satılarak ev ekonomilerine katkı ve destek sağlanıyor" dedi.