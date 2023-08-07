Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince örtü altı yetiştiricilik yapılan seralarda gerçekleştirilen kontrollerde, domates sebzesinde Yeşil Kurt zararlısı tespit edildi.

Özellikle domateslere zarar veren ve meyvelerde çürüklüğe neden olan Yeşil Kurt zararlısıyla ilgi personellerce üreticilere etkin mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Yeşil Kurt zararlısına karşı üreticileri uyaran personeller, daha sonra seralarda verimi artırmak adına uygulanması gereken doğru tarım tekniklerini hatırlattılar.