Serik ilçesi Çandır Mahallesinde meydana gelen olayda, sera sahibinin yüz metrelik elektrik kablosunun çalındığını bildirmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan araştırma sonucunda M.Y. isimli hırsızlık şüphelisini tespit etti. Harekete geçen ekipler şüpheliyi yakaladı.

Antalya’da girdiği bir seradan yüz metre elektrik kablosu çalan hırsız, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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