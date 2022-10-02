Denizli’nin Çameli ilçesinde kayıp olarak aranan ve 11 gün sonra serada ölü olarak bulunan 62 yaşındaki İsmail Ceylan’ın olayı ile ilgili 3. kez gözaltına alınan kişi, çiftçiyi öldürdüğü iddiasıyla tutulandı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde kayıp olarak aranan ve 11 gün sonra serada ölü olarak bulunan 62 yaşındaki İsmail Ceylan’ın olayı ile ilgili 3. kez gözaltına alınan kişi, çiftçiyi öldürdüğü iddiasıyla tutulandı.

Olay, Çameli ilçesi Bıçakçı Mahallesinde meydana geldi. 62 yaşındaki İsmail Ceylan, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü evden ayrıldı. Ceylan’dan haber alınamaması üzerine aile ihbarda bulundu. Harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, Ceylan için arama çalışması başlatmıştı. Arama çalışmalarının 11’inci gününde Ceylan, evine 400 metre uzaklıkta bir serada ölü olarak bulundu.

Ceylan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Ceylan’ın cenazesi aile yakınları tarafından alınarak Bıçakçı Mahallesi Mezarlığına götürülüp son yolculuğuna uğurlandı.

3. kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Ceylan’ın evinde yapılan aramada bir valiz hazırladığı ve bir not yazdığı tespit edildi. Notta, “Eğer ölürsem ölümümden yazdığım isimler sorumludur” ibaresinin ve 4 kişinin isminin yer aldığı belirtildi. Yaklaşık 2-3 aydır köye gelip gittiği öğrenilen Serkan B.’nin (41) Ceylan’ın yanında kaldığı öğrenildi. Yaşanan olaylar sonrası daha önce 2 kez gözaltına alınan Serkan B., 3. gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi. Yapılan araştırmalar ve telefon görüşmeleri kaydının incelemesinin ardından dün gece nöbetçi mahkeme tarafından Serkan B., kasten yaralama ve ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.