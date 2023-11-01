22’ncisi düzenlenecek olan Growtech Fuarı ile ilgili konuşan Cengiz Yaylalı, son teknolojileri incelemek ve yeni bağlantılara imza atmak için ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 22-25 Kasım tarihlerinde Growtech Fuarı’na katılacaklarını söyledi.

Bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan Growtech Fuarı’nın uzun yıllardır sera sektörünün Türkiye’deki en önemli buluşma noktası olduğunu belirten SERKONDER (Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaylalı, “Aslında bu sadece Türkiye için değil batı Avrupa ve Asya-Uzak Doğu için de büyük bir öneme sahip. Hollanda, İspanya gibi seracılıkta yoğun olarak çalışan Avrupa ülkeleriyle birlikte Çin, Kore gibi ülkeler için de bir cazibe merkezi. Dolayısıyla Growtech için bir dünya fuarı diyebiliriz" dedi.

Fuara uluslararası yoğun bir katılım olacağını dile getiren Yaylalı, “Dolayısıyla hem yabancı rakiplerimiz hem de tedarikçilerimizin bir arada bulunduğu, özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Kafkas ülkeleri ile Rusya’nın ziyaretçi olarak yoğun bir şekilde katıldığı bir fuar. Growtech, derneğimiz için ihracata açılan geniş bir plato, güçlü bir geçiş noktası konumunda” diye konuştu.

Antalya önemli bir noktada

Antalya’nın Growtech Fuarı için önemli birçok avantaj sunduğuna dikkat çeken Cengiz Yaylalı, “İlk sera enstitüsü Antalya’da BATEM’de (Batı Akdeniz Tarım Enstitüsü Müdürlüğü) kuruldu ve bu konuda eski ve uzun bir geçmişimiz var. Bu güçlü deneyimi tamamlayan, geliştiren bir dünya fuarının Antalya’da, yapılması çok özel bir deneyim. Bizler sera konstrüksiyon ve ekipmanları üreticileri olarak bu fuara katılırken kendimizi hem evimizde hem de dünya sahnesinde hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknoloji birçok avantaj sunuyor

Teknolojinin her alanda olduğu gibi seracılık alanında da bir takım kolaylıklar ve yenilikler getirdiğini vurgulayan Cengiz Yaylalı, şunları söyledi:

“Teknoloji bizi daha hızlı, daha bilge ve ekipmanlarımızı, dolayısıyla bunların kullanıldığı seraları da daha organize bir hale getiriyor. Türk seracılığı sadece aldığı büyük ve çerçeveli projelerle değil aynı zamanda geliştirdiği kaliteli ve teknolojik sera ekipmanlarıyla da adından söz ettiriyor. Açık arazide yılda 8-9 kilogram/metrekare domates alabilirken sera teknolojileri sayesinde bunu son 30 yılda 60 kilogram verime kadar çıkarttık. Dünyanın değişik bölgelerinde kimi üyelerimizin gerçekleştirdiği seralarda 75-80 kilogram/metrekare domates veriminden söz edebiliyoruz. Artık daha küçük alanlarda çok daha fazla verim elde edebilmenin yolu daha teknolojik seralardan geçiyor.”

Seracılıkta yeni yatırım rallisi

2023’ün sera sektörü adına bir çıkış yılı olduğunu kaydeden Cengiz Yaylalı, şöyle devam etti:

“2020-2022 döneminde pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği daralmayı sektör bu yıl telafi etmeye başladı. Başta domates olmak üzere birçok sebze ve çiçek yetiştiriciliğinde gelecek 5 yıl büyük gelişmeler vadediyor. Toprak ve su kaynaklarının kısıtlı olduğu dünyamızda tarımın ciddi bir bölümünün seracılığa dönmesi kaçınılmaz. Dünyamız son 20 yılda ciddi sera yatırımlarına rağmen hala domatesin sadece yüzde 4’ünü ihraç edebiliyor. Domatesin yüzde 96’sı üretildiği yerde tüketiliyor. Bu bize önümüzdeki 5-10 yıllık dönemde modern seralar bağlamında bir yatırım rallisi dönemine girdiğimizi doğruluyor. Ama bu ancak kaliteli, güvenilir ve kontratına sadık sera konstrüksiyon - ekipman üreticileri ile mümkün. Fuar sırasında kapsamlı ve ülkeler arası birçok anlaşma, görüşme ve ortaklığın bu fuarın önemli bir karakteristiği olacağını düşünüyorum. Muhtemelen bir çok üyemiz fuar firması olarak sizleri artık daha farklı global pazarlarda yeni fuarlar yapmaya zorlayacaklar. Kısacası beraberce seracılık alanında önümüzdeki 10 yıl içinde dünya vatandaşı olacağız.”

Türkiye seracılık sektörü paydaşlarıyla buluşuyor

Gerçekleştirecekleri çalıştay hakkında da bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaylalı, “3 Kasım 2023 tarihinde Antalya Akra Hotel’de Growtech ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda düzenleyeceğimiz ’Türkiye Seracılık Sektörü Paydaşlarıyla Buluşuyor’ isimli çalıştayımızla sektör temsilcileri ile bir araya geliyoruz. Growtech 2023 fuar öncesinde mevcut dünya şartlarında sera yatırımlarının ekonomik avantajları, sera yatırımlarının finansmanı, finansman kaynaklarına ulaşımın ve teknolojik gelişmelerin detaylı ve uzman kişiler tarafından değerlendirilmesinin yanı sıra, sera standartlarının ele alınacağı toplantımızın kamu ve özel sektör temsilcileri ile üyelerimiz için oldukça verimli geçmesini umuyoruz. Tarım Bakanlığı, İl Tarım Müdürlüğü temsilcilerinin, akademisyenlerin ve üyelerimizin teşrif edeceği toplantımızın geniş katılımla sektörümüze önemli katkılar sağlayacağını beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Her yıl daha çok güçleniyoruz

Yıllardır örtü altı tarım sektöründe yerli ve yabancı binlerce firmayı ağırladıklarını ve önemli bir sektörel ivme oluşturduklarını belirten Growtech Fuar Direktörü Engin Er, her zaman iş birliğini geliştirdikleri SERKONDER’in katılımıyla daha da güçlendiklerini söyledi.

Fuarın her yıl yeni katılımlarla güçlendiğini kaydeden Er, “Fuarın milli katılımlarla zenginleşmesi bizleri çok memnun ediyor. Her geçen yıl ulusal ve uluslararası katılımcı sayımız artıyor. Bu yıl 27 ülkeden 598 katılımcıyı uluslararası ziyaretçiler ile 22. kez buluşturacağız. Almanya, Hollanda, İspanya, Çin ve Güney Kore milli katılım ile Growtech’te bu yıl da yer alacak. 70’e yakın firma ile Growtech’te yer alacak Çin, özellikle pandemi sonrasında tekrar büyüme atağı gerçekleştirdi. Dünya tarımına Growtech aracılığıyla ulaşmayı hedefliyor” dedi.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, şöyle devam etti:

“Her yıl farklı ve sektörün geleceğinin konuşulduğu etkinliklere ev sahipliği yapan ve yenilikçi çalışmaları destekleyen Growtech çerçevesinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ve Antalya Teknokent, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) iş birliği ile 7. Bitki Islahı Proje Pazarı’nı gerçekleştireceğiz. Kendi alanlarında uzman yerli ve yabancı konuşmacıların yanı sıra kamu ve özel sektörün uluslararası temsilcilerini konferans ve etkinliklerde ağırlayacak ve bunun yanı sıra; Tarım Yazarı Mine Ataman işbirliğinde ufuk açıcı Tarım Sohbetleri’ne bu yıl da ev sahipliği yapacağız. Growtech olarak, tarım teknolojileri konusunda sorular sormaya, sorulara cevap aramaya ve yeni bakış açıları kazandırmaya devam edeceğiz.”