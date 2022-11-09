Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde ilk 4 ayda 550 ton domates üretilerek sofralarla buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde ilk 4 ayda 550 ton domates üretilerek sofralarla buluştu.

Sakarya’nın doğal kaynaklarını en etkin şekilde değerlendirmek amacıyla jeotermal kaynakları tarımsal üretimle entegre eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kısa süre önce hayata geçirdiği Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde domates üretimine devam ediyor. Uluslararası birçok kurum, kuruluş ve misafirlere kapılarını açarak tüm dünyaya örnek teşkil eden proje, geleceğin tarımsal üretim modellemesine yön veriyor.

İlk hasadın gerçekleştiği andan itibaren 4 ayda 550 bin kilogram domates üretilerek kasalardaki yerini aldı. Uluslararası fuarlarda aroma, lezzet ve doğallığıyla ilgi gören domatesler, gıda krizi ihtimaline karşı uygulanan ihracat kısıtlaması sebebiyle şimdilik yurtiçi pazarıyla buluşuyor. Özellikle yerel zincir marketlerin reyonlarını süsleyen ürünler, ayrıca yurt genelinde de satışa sunuluyor. Yıl boyu hasat yapılaması beklenen tesiste ise yıllık bin 250 ton domates üretilmesi hedefleniyor.

Topraksız jeotermal ısıtmalı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nin Türkiye’de model olduğunu ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “4 ay gibi kısa bir sürede 550 ton domates üretimi gerçekleştirdik. Şehrimizde üretim kültürünü yaygınlaştırmaya, tarımı teknoloji ile entegre ederek maksimum verimlilik oluşturmayı sürdüreceğiz. İnşallah Sakarya tarımsal üretimde marka şehirlerden biri olmaya devam edecek” dedi.