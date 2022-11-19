Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sera gübresi yüklü tır, şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sera gübresi yüklü tır, şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Hasdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Karaçukur Mahallesi’ne seyir halinde olan C. Ö. idaresindeki sera gübresi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü C. Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.