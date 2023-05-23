Bir) başkanlığına seçilen Denizlili iş adamı Halil Pekdemir, yepyeni projelerle ülke tarımına katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Geçtiğimiz hafta sonu olağan üstü genel kurulunu gerçekleştiren Sera-Bir’de, Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Yanmaz’ın görevi bırakmasının ardından, göreve Denizlili iş adamı Halil Pekdemir ve ekibi seçildi. Tek liste ile gidilen kongrede yönetim kurulu başkanı seçilen Halil Pekdemir, milyar dolarlık hacme sahip sera yatırımcılarının yeni projelerle bu hacmi daha da artıracaklarını ifade etti.

“Bir milyar dolarlık hacme sahibiz”

Üyelere teşekkür ederek yeni dönemde yapılacak projelerden söze eden Başkan Pekdemir, “Türkiye’deki sera yatırımcıları ve üreticilerinin yaklaşık yüzde 65’inin üye olduğu derneğimiz yaklaşık bir milyar dolarlık hacme sahip. Yeni dönemde yapacak olduklarımız ve planlamalarımız bu hacmi daha fazla artırmak üzerine. Uzun yıllardır sektörde üretim yapan dernek üyelerimize yeni yatırımlar ve değişen piyasa şartları neticesinde fayda sağlamak adına tüm gayreti göstereceğiz. Bizlerin yaptığı üretim ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bundan sonra da hep birlikte ülkemize daha fazla nasıl faydalı olabileceğimizi planlayacağız. Birlikte çıkacağımız bu yolda ülkemiz faydasına olacak her projeye açığız. 2007 yılında ülkemiz ekonomisine destek olmak amacıyla hep birlikte çıktığımız bu yolun başarılı geçmesini diliyorum. Bugüne kadar derneğimize emek veren ve katkıda bulunan, bulunacak olan herkese de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sera-Bir’in Başkan Halil Pekdemir başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu;

Başkan Yardımcısı Onur Girdap, Yönetim Kurulu Üyeleri Üye Halis Hatipoğlu, B.Emre Sidar, İbrahim Yılmaz, Ömer Selman Kapusuz ve Cenk Özgür.