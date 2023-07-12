Adıyaman’da, sepetli motosikletin trafik ışıklarında duran arabaya arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği karşı tarafında trafik ışıklarında bekleyen Halil İ.E. idaresindeki 46 AEH 514 plakalı otomobile, Cabir H. idaresindeki 02 MA 1464 plakalı sepetli motosiklet çarptı. Otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Cabir H. ile motosiklette bulunan Mustafa C. yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.