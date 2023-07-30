Samsun’un Çarşamba ilçesinde elde sepet üretimi yapan Murat Kahramanoğlu, arkasından gelecek bir çırak olmadığını ve mesleğinin son temsilcisi olduğunu belirtti.

Çarşamba ilçesinde 1989 yılında ayakkabıcılık mesleğine başlayıp 16 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Murat Kahramanoğlu, daha sonra sepetçilik mesleğine merak sardığını belirtti. 20 yılı aşkın süredir sepetçilik mesleği ile uğraştığını anlatan Kahramanoğlu, arkasından gelecek bir çırak olmadığını, mesleğinin son temsilcisi olduğunu söyledi. Sepet yapımını öğrenmesinin kendisi için kolay olduğunu anlatan Kahramanoğlu, “Yıllar önce ayakkabıcılığa başladım. Normal bir ayakkabı dükkanı açtım. 16 sene çalıştık, 2000 yılında emekli oldum. Çocuklarım da yetiştiler, bir ayakkabı fabrikasında çalışıyorlar. Önceden zanaatkâr olduğum için birkaç defa sepet yapmayı denedim. Bazen hatalı yaptım, söktüm yeniden taktım. Kendimi bu şekilde yetiştirdim ve aynı şekilde devam ediyorum. Avrupa’da yaşadım, ben asla boş duramıyorum, çalışmaya alıştım. Kendi tırnaklarım ile her şeyi yaptım ve öğrendim. Hiç kimseden yardım almadım. Söküp takarak, hata yaparak öğrendim. Kışın sepet alan pek olmaz ama yazın gurbetçiler geliyor, misafirler geliyor. Onlar sepet alıyorlar, biz de yazın sepet yapıyoruz. Ama dediğim gibi bizim iş yazın daha iyi, daha verimli oluyor. Malzeme bulması da daha kolay oluyor. Kışın malzeme bile bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

Kahramanoğlu, “Sepetleri 150 TL’ye, yuvarlak sepetleri 120 TL’ye, ufak boylarını da 50 TL’ye satıyorum. Ağustos ayının sonlarına doğru sepet satışımız biter. Daha sonra da hazır yapılmış olan sepetler satılır” şeklinde konuştu.