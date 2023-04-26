Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, Ocak ve Mart dönemi içerisinde 2 bin 555 işe yerleştirme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, il müdürlüğünün çalışmalarını gazetecilerle paylaştı. ZGC Başkanı Derya Akbıyık tarafından ağırlanan Şentürk, şöyle dedi:

"Bu dönemlerde kamu alımlarını zaten ulusal anlamda ve fiziksel anlamda tanıtımlar yapılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın, Adalet Bakanlığı’nın ve diğer kamu kuruluşlarının alımları gündemimizde. Halen devam etmekte olan bazı alımlar var. İşte ileride oluşabilecek Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun ilimizde bir alımı gerçekleştirilecek. Orada gereğini arkadaşlarımız olarak, personelimiz olarak en iyisiyle şekilde yapmaya çalışacağız. İlimiz il müdürlüğüyle ilgili de bazı verileri 2023 değerlendirmesi olarak da aktarmak isterim. Bizim özel sektörde işe yerleştirmelere baktığnıız zaman Ocak ve Mart dönemi içerisinde bugüne kadar 2 bin 555 işe yerleştirme gerçekleştirdik. Biz şu anda yüzde 34’lük bir hedefe ulaştık."

"Engelli işe yerleştirmelerinde Türkiye’de beşinci iliz"

Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü’nün çalışmalarını anlatan İl Müdürü Okan Şentürk, "Normalde özel sektörde engelli işe yerleştirmelerine baktığımız zaman şu anda Türkiye’de beşinci iliz. Bireysel danışmanlık sayısına baktığımız zaman şu ana kadar bizim iş meslek kurslarımız var. Bizim Zonguldak ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza altı bin iki yüz seksen dört tane işbaşı görüşmesi yapmışız. Bu da daha önceki verilerimize baktığımız zaman çok büyük bir artış göstermektedir. İş yeri ziyaretlerine baktığımız zaman ilimiz ve ilçelerimizde şu ana kadar da bin 94 iş yerini iş, meslek danışmanları arkadaşlarımız ziyaret gerçekleştirmiştir. İş kulübü liderliği eğitimleri gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

TTK’ya işçi alımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı TTK’ya alınacak olan 2 bin kişilik istihdama ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentürk, "Şimdi Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun alımıyla ilgili daha önce zaten alımlar ilimizde nasıl alındığıyla ilgili durumlar belliydi. Şu anda bununla ilgili herhangi bir teknik çalışma, altyapı çalışması herhangi bir şu anda bir yayınlanan resmi gazetede herhangi bir açıklama olmadığı için bununla ilgili şu anda bir açıklama yapmak doğru olmayabilir. Ama bununla ilgili gelişecek olaylara göre hem yükleneci olan Türkiye Taşkömürü Kurumu hem İşkur İl Müdürlüğü paydaşı olarak biz bunlarla ilgili sürekli açıklamalar yapabileceğimizi belirtelim. Şu anda elimde veri anlamında yok" diye konuştu.

Maden ocaklarının denetimi

Maden ocaklarının denetimlerinin de devam ettiğini ifade eden İl Müdürü Okan Şentürk, "Tabii ki bunların denetimleri devam etmekte. Burada rutin denetimler, şikayet üzerine olan denetimler, bu tür denetimler bakanlık düzeyindeki gelen ekiplerin denetimleri sürekli ara ara devam etmektedir. Geçen hafta da zaten bununla ilgili Ankara’dan iş müfettişlerimiz vardı. Bir ekibimiz. Şu anda ilimizde herhangi bir şu anda müfettiş bulunmamaktadır" dedi.