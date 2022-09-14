Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi tarafından Ayvalık Küçükköy’ü sürdürülebilir enerji temelli bir turizm uygulama merkezi ve yeşil destinasyon haline getirmek için yapılan çalışmaları anlatmak üzere gazeteci Cem Seymen ile iş birliğine imza atıldı.

Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi tarafından Ayvalık Küçükköy’ü sürdürülebilir enerji temelli bir turizm uygulama merkezi ve yeşil destinasyon haline getirmek için yapılan çalışmaları anlatmak üzere gazeteci Cem Seymen ile iş birliğine imza atıldı.

Enerjisa Enerji, UNDP ve Sabancı Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM ) Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Ayvalık Küçükköy’ de turizm işletmeleri ve kamu binalarında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer sürdürülebilir turizm uygulamalarını yaygınlaştırmaya ve yeşil destinasyon modeli oluşturmaya yönelik çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmaları anlatmak amacıyla Cem Seymen ile hazırlanan ve 4 bölümden oluşan video serisi; Enerjisa Enerji, UNDP Türkiye, Sabancı Üniversitesi yöneticileri, yerel işletme sahipleri, Ayvalık Belediye Başkanı ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü’nün de dahil olduğu röportajları içeriyor. Proje dahilinde yapılan çalışmalar, paydaşların ağzından anlatılıyor.

Cem Seymen’in sunuculuğunu üstlendiği video serisinin ilk bölümünde, SENTRUM kapsamında yapılan eğitim ve farkındalık çalışmaları ile enerji şirketinin proje kapsamında İşimin Enerjisi markası ile Küçükköy’e yaptığı yenilenebilir enerji uygulamaları hakkında bilgilere de yer veriliyor.

“Sürdürülebilir turizm alanında Türkiye’ye örnek olacağız”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Enerjisa Enerji Kurumsal Yetkinlikler ve Sürdürülebilir Bölüm Başkanı Ebru Taşçıoğlu, “Sürdürülebilirlik, bilimin ve iyileştirme çalışmalarından elde edilen sonuçların ışığında günden güne kendini yenileyen, bu sebeple de çok sıkı takip gerektiren bir saha. Şirket olarak, Türkiye’de enerji gibi stratejik öneme sahip bir sektörde hizmet veriyor olmanın bilinciyle, stratejilerimizi sürekli gözden geçiriyor ve katkı sağlayacak çözümlere dönüştürmek için şevkle çalışıyoruz. UNDP ile beraber Sabancı Üniversitesi’nin de desteğini alarak hayata geçirdiğimiz bu proje ile sorumluluklarının bilincinde, haklarını bilen ve takip eden insanların el ele vererek bölgesel kalkınma için kendilerini ve yörelerinin bu anlamda bilincini geliştirmeleri için çalışıyoruz.

Şirke olarak, ayrıca İşimin Enerjisi çatısı altındaki yenilebilir enerji sistemlerini, e-mobilite kapsamında elektrik araç şarj istasyonlarını ve enerji verimliliği çözümlerini de bölgeye entegre etmeyi planlıyoruz. Bu video serisi ile hem SENTRUM projesi kapsamında bölgede projenin başlangıcından bu yana yapılan çalışmaları anlatmak hem de sürdürülebilir turizm uygulamaları ve enerji verimliliği konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında Ayvalık Küçükköy sürdürülebilir turizm anlamında örnek bir yeşil destinasyon olacak” dedi.