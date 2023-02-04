TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküdar’da gençlerle bir araya geldi. Gençlere tavsiyelerde bulunan Şentop, “Büyük Türkiye idealine inanmanızı, Türkiye’ye güvenmenizi ve Türkiye için çalışmanızı öneriyorum. İstanbul’un kendisi de bir üniversitedir. Bu imkanı öğrencilik yıllarınızda değerlendirmenizi öneririm” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküdar’da gençlerle bir araya geldi. Gençlere tavsiyelerde bulunan Şentop, “Büyük Türkiye idealine inanmanızı, Türkiye’ye güvenmenizi ve Türkiye için çalışmanızı öneriyorum. İstanbul’un kendisi de bir üniversitedir. Bu imkanı öğrencilik yıllarınızda değerlendirmenizi öneririm” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, üniversite öğrencileri ile Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde kahvaltı yaptı. Gemide düzenlenen programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da katılım sağladı. TBMM Başkanı Şentop gençlerle boğaz turu eşliğinde kahvaltı yaparak tavsiyelerde bulundu. Kendi öğrencilik yıllarından bahsederek gençlere tavsiyelerde bulunan Şentop, “Büyük Türkiye idealine inanmanızı, Türkiye’ye güvenmenizi ve Türkiye için çalışmanızı öneriyorum. İstanbul’un kendisi de bir üniversitedir. Bu imkanı öğrencilik yıllarınızda değerlendirmenizi öneririm” şeklinde konuştu.

Siyasete girmeden önce üniversitede akademisyen olarak görev yaptığını ve öğrencilik dönemlerinde bir hukuk dergisi çıkardıklarını ifade eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bu dergide Türkiye’nin sorunlarını ele alıyorduk. Kapak konusu başkanlık sistemiydi. 1988. Bugün de başkanlık sistemi tartışılıyor ya, bu sanki yeni bir konuymuş gibi 3-5 yılın konusuymuş gibi algılanıyor. Halbuki öyle değil. 1988 yılında biz bu konuyu kapak yapmışız. O tarihlerde bir partinin il başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, ondan da görüş almışız. O da diyor ki Türkiye için en uygun hükümet sistemi, başkanlık sistemidir diyor” dedi.

“Türkiye’nin dünyadaki güçlü 5 ülke içinde bulunduğunu görüyoruz”

Mustafa Şentop, “Türkiye’nin geleceğe hazırlanması da gençlerin hazırlanması ve yetişmesiyle ilgili bir husus. Geleceğe yönelik yapılan bütün projeksiyonlarda Türkiye’nin dünyadaki güçlü, etkili, bölgesel ve küresel anlamda etkili olabilecek 3 veya 5 ülke sayıldığında mutlaka içinde Türkiye’nin bulunduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi nüfus. Türkiye’nin nüfusu gerçekten kendi bölgesinden, dünyadan, baktığımızda, bereketli bir nüfus. Şu an Türkiye’nin 85 milyon nüfusu var. Bu bir nüfus bereketidir. Tarihteki nüfus hareketliliği ülkelerin geleceğine dair tabir yapmamızda bize imkan veriyor. Bir coğrafyada, nüfus bereketi varsa, nüfus artışı varsa, orada geleceğe yönelik o ülkenin, devletin geleceğine yönelik olumlu gelişmeler tahlil edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Tesir kabiliyeti ülkeyi güçlü hale getiriyor”

TBMM Başkanı Şentop, “Genç nüfusun olması da önemli. Bu genç nüfusu iyi yetiştirebilirsek tahmin edildiği şekilde dünyanın önümüzdeki 100 yılında etkili olacak birkaç ülkeden birisi. Sadece nüfus da değil, bir ülkenin ekonomik kapasitesi de önemli. Olmazsa olmaz, o ülkenin bulunduğu coğrafyadaki tesir kabiliyeti. Siz harekete geçtiğinizde, ortaya bir tez, fikir koyduğunuzda sizi takip eden, peşinizden gelen, sizin fikrinizi benimseyen, halklar, topluluklar, ülkeler var mı, yok mu? Buna bakmak lazım. Öyle ülkeler var ki Türkiye’den kat kat fazla nüfusa sahip, ekonomik büyüklüğü fazla ama ortaya bir görüş bir tez koyduğunda, kendisinden başka o teze sahip çıkan bir ülke yok. Tesir kabiliyeti ikisiyle bir araya geldiğinde, ülkeyi güçlü hale getiriyor. Bugün Türkiye’nin ortaya attığı birçok tez, birçok fikir dünyada karşılık buluyor” şeklinde konuştu.

“Temel hedefimiz milletimizin değerleriyle, devletin değerlerini bütünleştirmekti”

Şentop, "Türkiye’nin temel meselesi geçmişten bu yana milletle devletin bütünleşmesiydi. Eskiden öyle değildi. Türkiye ne zaman hamle yaptıysa, milletin değerleriyle, devletin değerlerinin aynı olduğu dönemlerde yapmıştır. Milli mücadele dönemimiz, İstiklal Savaşı dönemimiz böyledir. Benzer bir şey 15 Temmuz için diyebiliriz. Milletle devletin bütünleşmesini, dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay önlenemeyen bir darbe hareketini nasıl bastırdığını, önlediğini buna geçit vermediğini görmüş olduk. Bizim temel hedefimiz siyaset yaparken de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, milletin değerleriyle, devletin değerlerini bütünleştirmekti. Büyük Türkiye idealine inanmanızı, Türkiye’ye güvenmenizi ve Türkiye için çalışmanızı öneriyorum. İstanbul’un kendisi de bir üniversitedir. Bu imkanı öğrencilik yıllarınızda değerlendirmenizi öneririm” ifadelerini kullandı.