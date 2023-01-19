İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir aracı durduran polis ekipleri araç içerisinde bin 600 adet sentetik ecza ürünü ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir aracı durduran polis ekipleri araç içerisinde bin 600 adet sentetik ecza ürünü ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler lakası önceden belirlenen aracı İzmir Ödemiş Yolu’nda durdurdu. Araçta yapılan incelemede reçetesiz bin 600 sentetik ecza ürünü ele geçirildi.

Olay ile ilgili S.S. ve F.E. adlı şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.