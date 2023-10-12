Kastamonu’da bir araçta yapılan aramada sentetik ecza ile yakalanan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu’nun Merkez ilçesinde Ş.K. isimli şahsa ait araçta yapılan aramada sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ş.K. isimli şahıs adli makamlara sevk edildi.