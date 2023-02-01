Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, sentetik ecza hapı ticareti yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 1’i tutuklanırken, diğeri ise serbest bırakıldı.

Kastamonu’da sentetik ecza hapı satarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalan şahıs tutuklandı.

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