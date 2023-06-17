Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yapılan sentetik çim halı saha tamamlanarak hizmete girdi.

Sahada ilk başlama vuruşunu Gölpazarı İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan yaptı. Gazimihal Orta Okulu Bahçesinde yapılan halı saha, Gölpazarı İlçe Özel İdare ve Spor Toto Genel Müdürlüğü reklam sponsorluğu karşılığında yapıldı. Tesisin yapımında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’a öğrenciler hep bir ağızdan teşekkür etti.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde bulunan gençlerimizin bir ihtiyacını da giderdik. Yarınımızın teminatı olan gençlerimiz, hayatları boyunca spor yaparak sağlıklı kalmalarını temenni ediyorum. Bugün burada bu gençlerin neşesini mutluğuna tanık olmak yaptığımız bütün çalışmaların yorgunluğunu alarak emeği geçenleri mutluluğa bıraktı” ifadelerine yer verildi.