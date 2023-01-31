Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Alanyaspor maçına göre Fatih Karagümrük karşısında kadroda 2 değişiklik ile sahaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Alanyaspor maçına göre Fatih Karagümrük karşısında kadroda 2 değişiklik ile sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Alanyaspor maçının kadrosuna göre Karagümrük karşısında sahaya sürdüğü 11’de 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Salih Uçan ve Jackson Muleka yerine Valentin Rosier ve Nathan Redmond’u sahaya sürdü.

Kara Kartal, Fatih Karagümrük karşısında şu 11 ile sahaya çıktı:

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“Mert Günok, Valentin Rosier, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Nathan Redmond, Dele Alli, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar”