"Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Radmond, Muleka ve Cenk Tosun."

Gümüşhane ve Bayburt temsilcilerinden depremzedeler için dostluk maçı

Gümüşhane ve Bayburt temsilcilerinden depremzedeler için dostluk maçı

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

Spor Toto Süper Lig’de erteme maçında Beşiktaş, Alanyaspor’u ağırlıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Sivasspor maçına göre Antalyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11’de 7 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Welinton, Masuaku, Tayfur Bingöl, Necip Uysal, Amir Hadziahmetovic, Kevin N’Koudou ve Vincent Aboubakar’ın yerine Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond ve Jackson Muleka’ya şans verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Sivasspor maçına göre Antalyaspor karşısında 7 değişiklik ile sahaya çıktı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.