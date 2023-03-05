“Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Nathan Radmond, Cenk Tosun ve Aboubakar”

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü’nü ağırlıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Antalyaspor maçına göre Ankaragücü karşısında sahaya sürdüğü 11’de 5 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Rosier, Saiss, Umut Meraş, Dele Alli ve Muleka’nın yerine Onur Bulut, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic ve Aboubakar’a şans verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Antalyaspor maçına göre Ankaragücü karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.