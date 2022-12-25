Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu. Güneş bu maçta kaliteli oynamadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu. Güneş bu maçta kaliteli oynamadıklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Bizim içinde Gaziantep içinde önemli bir maçtı. 3 puana ihtiyacımız vardı. Üzgünüz, İstatistik olarak iyi görünmemiz kaliteli oynadığımızı göstermez. Hücum zenginliği az oldu. Risk aldık bu sefer rakip etkili gelmeye başladı. Son dakikalarda kazanmak istesek de topla bütünleşemedik. Durum topları bile kötü kullandık. Attığımız gol da kenardan gelen goldü. Skor için oyuncuların becerilerini üst seviyeye çıkarması gerekiyor. Pas ve ortalar beklentimizin altında kaldı. Fiziksel olarak eksiğimiz var. Rakip geriye yaslandı. İlk yarı daha çok orta sahayı kontrol ettik. Çok fazla top kaybettik. Bugün becerilerimizi istediğimiz gibi kullanamadık. Topu kullanırken hızla paslarla hücuma çıkmamız gerekiyor. Bizim oyuncularımız bunu yapabilirdi ancak bu maçta oyuncularım bunu yapamadı. Elimizdeki en iyi oyuncularla sahaya çıktık” dedi.