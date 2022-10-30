3 yıllık aranın ardından Beşiktaş’ın başına tekrar geçen Şenol Güneş, Ümraniyespor karşılaşması öncesinde tribünleri selamlarken tecrübeli çalıştırıcıya çiçekler atıldı.

3 yıllık aranın ardından Beşiktaş’ın başına tekrar geçen Şenol Güneş, Ümraniyespor karşılaşması öncesinde tribünleri selamlarken tecrübeli çalıştırıcıya çiçekler atıldı.

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ın başında görev yapan ve bu süreçte 2 şampiyonluk yaşayıp Avrupa’da da önemli başarılar elde eden Şenol Güneş, Valerien Ismael’le yolların ayrılmasının ardından yeniden göreve geldi. Cuma günü Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreniyle ikinci kez göreve gelen Güneş, 2 gün sonra ise Vodafone Park’ta taraftarın huzuruna çıktı. Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle birlikte Beşiktaş taraftarları maçın biletlerine hücum etti ve karşılaşma öncesinde Güneş’i tribünlere davet etti. Maç öncesinde taraftarları selamlamak için sahaya çıkan Şenol Güneş, tribünleri tek tek gezerken, taraftarlar Şenol Güneş’e çiçek atarak karşılık verdi.

1255 gün sonra Vodafone Park’ta

Beşiktaş’ın başında son maçına 24 Mayıs 2019 tarihinde Kasımpaşa karşısında çıkan Şenol Güneş, bu tarihten tam 1255 gün sonra yeniden Vodefona Park’ta siyah-beyazlı ekibin hocası olarak sahaya çıktı. Beşiktaş’ın 3-2 kazandığı maçın kadrosunda yer alan isimlerden Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, bugün kadroda yer alıyor.