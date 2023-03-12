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“Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Nathan Radmond, Cenk Tosun ve Aboubakar”

Siyah-beyazlılar, Başakşehir deplasmanına şu 11 ile çıktı:

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir’e konuk oldu. Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Başakşehir karşısında son oynadıkları Ankaragücü maçının 11’i ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, yeni transferler Amir Hadziahmetovic ve Omar Colley’e 11’de şans verirken Alexandru Maxim’i ise yedek soyundurdu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir karşısında son oynadıkları Ankaragücü maçının 11’i ile sahaya çıktı.

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