Melikgazi Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılında Melikgazi Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Melikgazi Spor Şenliği düzenledi. Spor Şenliğinin ilk branşı olan geleneksel çocuk oyunlarıyla bugün müsabakalar başlamış olacak.

100. yıl Melikgazi Spor Şenliği çerçevesinde geleneksel çocuk oyunları, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi branşı olmak üzere bilgi yarışması, satranç alanında gençler müsabakada yarışacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak spora ve sporculara her zaman değer verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Günümüzde çocuklar; köylerinde, mahallelerinde, sokaklarında daha az oynuyorlar. Kentsel yaşamın olumsuzlukları yanında, bilgisayar oyunları da çocuklara geleneksel oyunlarımızı unutturmaktadır. Ayrıca hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme obez çocukların sayısını hızla arttırdı. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ile; çocuklarımızın karakterine uygun fiziksel etkinlikler yapması, paylaşmayı öğrenmesi, oyunla başlayan spor alışkanlığını kazanmalarını hedefliyoruz. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğinin diğer bir amacı ise, zamanlarının büyük kısmını bilgisayar ve televizyon başında geçiren çocuklarımıza oyunla başlayan spor alışkanlığı kazandırmaktır. Geleneksel çocuk oyunları geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın hem eğitiminde hem de çocukluk hatıralarında önemli bir yer tutacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda çocuk oyunlarının öğretilmesi ve yaşatılması için bu etkinlikler oldukça önemli. Dolayısıyla Cumhuriyetin 100. yılında unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı tekrar gün yüzüne çıkarmak için Melikgazi Kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte Spor Şenliği düzenliyoruz. Melikgazi Spor Şenliğimizin hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Müsabakalarda mücadele edecek olan tüm takımlara da başarılar dilerim” dedi.