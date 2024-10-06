Metinbilim Enstitüsü Derneği, Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyelerinin birlikte düzenlediği Uluslararası 31. Muğla Kültür Ve Sanat Şenliğinde otantik oyun ve oyuncak gösterisi ile çocukları kısa süreliğine de olsa teknolojiden uzak tuttu.

2010 yılından beri Yerkesikte gerçekleştirilen otantik oyun ve oyuncak şenliğine 2020’de Covid salgını dolayısıyla ara veren Metinbilim Enstitüsü Derneği bu yıl 31’incisi gerçekleşen Muğla Kültür ve Sanat Şenliğinde yer alarak, 10 yıl sürdürülen şenliği bu defa Menteşe ilçe merkezinde gerçekleştirdi. Çocuklar oyun şenliği kısmında ip atladılar, çember ve topaç çevirdiler, dokuztaş, yakartop, istop gibi oyunlar oynadılar.

Dernek başkanı Doç. Dr. Ümral Deveci, “10 yıl Yerkesik’te gerçekleştirdiğimiz otantik çocuk oyunları ve oyuncakları şenliğini 16-22 Mayıs 2022 tarihlerinde üniversitede gerçekleştirmiştik. Bu sene Belediyelerimiz 31’inci Muğla Kültür ve Sanat Şenliğinde otantik çocuk oyunları ve oyuncakları şenliği yapmamızı talep edince hazırlandık ve oyun kurucu mensuplarımızla beraber Muğla’mızın çocuklarına geleneksel oyunları oynatıp oyuncakları gösterdik. Çocukların çoğu ilk defa gördükleri topaç ve çember karşısında çok sevindiler. Biraz gayretle topaç ve çember çevirmek onları çok mutlu etti. Evlerde tablete mahkum olan çocukların son derece basit oyuncaklarla oyun oynamaları, çocukları da ailelerini de mutlu etti. Bazı ana-babalar, çocukluk oyun ve oyuncaklarını görüp çocuklarını oynatınca duygusal anlar yaşadılar. Çocuklardan bazıları da oyun ve oyuncak şenliğinin her gün olup olmayacağını sordu. Metinbilim Enstitüsü Derneği olarak kültürel değerlerimizin yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması için uğraşıyoruz. Pek çok çocuğun da kalbine dokunduğumuz görmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.