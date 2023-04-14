Kastamonu’nun Cide ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ramazan Şenliğinde yüzlerce vatandaş doyasıya eğlendi.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde gelenek ve göreneklerin yaşatılabilmesi için Cide Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen Ramazan şenliğinin bu yıl ikincisini gerçekleştirildi. Cide Belediye Meydanında düzenlenen Ramazan şenliği, mehter takımının gösterisiyle başladı. Birbirinden güzel marşların seslendirildiği mehter gösterisinin ardından Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi. Gösteri çocuklardan büyük ilgi gördü. Şenlikte, Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra katılımcılara irmik tatlısı ve çay ikram edildi. Şenlikte mehteran ekibinin seslendirdiği eserlere vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Ramazan ayında olduğu gibi diğer zamanlarda da deprem bölgesine yardımların ulaştırılmasını isteyen Kenan Baş, “Zor zamanlardan geçtiğimiz, depremlerden ötürü birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanda Cide Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ilçemizde Ramazan Şenliği düzenlenmiş. Bir araya gelmek için, beraber vakit geçirmek için Ramazan ayının getirdiği kardeşlik duygularına hakim olabilmek için önemli bir program olarak görüyorum. Düzenleyen hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kur’an-ı Kerim okunuyor, mehter gösterisi yapıldı. Bunlar bizim milli kültürümüz, milli değerlerimiz. Hazırlayan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ramazan şenliğine yoğun bir katılımın olduğunu söyleyen Serkan Adalı, “Ramazan ayında ihtiyacımız olan bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizi göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Yoğun bir katılım oldu, bizler de gösterileri ilgiyle izledik. Bundan sonrada inşallah tekrarı gelir. Emeği geçen herkese teşekkürler” şeklinde konuştu.

Gençlerin, eskimiş ya da yok olmaya yüz tutmuş gelenekleri, görenekleri, unutmamasını sağlamak istediklerini söyleyen Cide Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Matematik Öğretmeni Eren Altun ise, “Bu yıl Ramazan şenliğinin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl halkımız yaptığımız etkinliğe çok güzel tepkiler vermişti. Bu yıl yaşanan depremlerden dolayı düzenlemek istemedik ama halkımızdan gelen talep bizleri de cezbetti. Bizler de böyle güzel bir etkinliği yapabilmek için tüm öğretmen arkadaşlarımızla, okul idaremizle, öğrencilerimizle, elimizden gelenin en iyisini yaparak bu şenliği ortaya çıkarmaya çalıştık” şeklinde konuştu.