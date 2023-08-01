Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Esenli Üzüm Şenliği’, en çok da üzüm üreticisinin yüzünü güldürdü. Hasadı yapılmayan üzüm bağı kalmadığını belirten üreticiler, üzüm şenlikleri sayesinde ürünlerinin tanıtıldığını ve birçok ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Akdeniz Belediyesinin, bu yıl ikincisini düzenlediği ve binlerce kişinin katıldığı ‘Esenli Üzüm Şenliği’ dolu dolu geçti. Bağbozumu ve ‘en iyi üzüm’ yarışmasından Ayşe Dinçer konserine kadar birçok etkinliğin gerçekleştirildiği şenlikle, Esenli’nin üzümü tüm Türkiye tanıtıldı. Bu çerçevede Esenli üzümünün birçok ülkeye ihraç edildiği belirtildi. Düzenlenen şenlik dolayısıyla Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür eden Esenli Mahalle Muhtarı Feyyaz Görgülü, şenliğin hem Esenli’nin hem de Esenli üzümünün tanıtımına büyük katkı sağladığını kaydetti. Şuanda kesilmemiş üzüm kalmadığına dikkat çeken Görgülü, “Üzümlerimizin fiyatları iyi durumda. Hatta birçok ülkeye ihracat da yapılıyor” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mevlüde Küçükkaya, “Böyle bir festivale katıldığımız için çok mutluyuz. Hem köyümüzün tanıtımı, hem üzüm üreticilerimizin tanıtımı için çok faydalı oldu. Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Gül de Başkan Gültak’ın Akdeniz’de yıllarca yapılmayan hizmetleri hayata geçirdiğini belirterek, “Bu festival ile buranın üzümünü tanıttı ve ihracata katkıda bulundu. Gerçekten bir belediye başkanına yakışır şekilde çalışıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.